محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق دوري يمن موبايل الداخلي لكرة القدم السباعية







انطلقت على ملعب نادي 22مايو بصنعاء اليوم منافسات دوري شركة يمن موبايل الداخلي لكرة القدم السباعية الذي تنظمه الشركة بمشاركة أكثر من 90 من موظفيها موزعين على ثمان فرق قسمت لمجموعتين.



تضم المجموعة الأولى فرق كل من :الفريق الفني، المدير التنفيذي، التراسل، وخدمة العملاء، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: التسويق والمبيعات، الإدارة المالية، المشتريات والمخازن، والموارد البشرية.



وفي إفتتاح منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى اكتسح فريق المدير التنفيذي شباك الفريق الفني بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث سجل خماسية الفائز لاعباه ياسين النهاري (3أهداف) ومحمد المضواحي (هدفين)، فيما سجل الهدف الوحيد للفريق الفني ياسين داعر.



وتغلب فريق التسويق والمبيعات على فريق الإدارة المالية بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل للفائز لاعبوه علي النويرة (هدفين) وأحمد الحيمي ونجيب البكيلي، وسجل هدفي المالية محمد العواضي وإبراهيم المهدي.



وفي المجموعة الثانية أمطر فريق الموارد البشرية شباك فريق المشتريات والمخازن بثمانية أهداف مقابل أربعة، إذ سجل للموارد لاعباه، أيمن الورد (سبعة أهداف) وهدف لنبيل مذيور، بينما سجل رباعية المشتريات علي الزنداني وسيمور عبسي مناصفة بينهما.



ولحساب المجموعة ذاتها حقق فريق خدمة العملاء فوزاً صعباً على فريق التراسل بهدفين دون مقابل سجلهما أيمن العبسي ومعاذ الهلالي.



وتقام الجولة الثانية من البطولة الأربعاء القادم حيث تشهد المجموعة الأولى مواجهتين تجمع الأولى فريقي المدير التنفيذي وفريق التراسل، ويلتقي في المباراة الثانية فريقا خدمة العملاء والفريق الفني، فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءين يتواجه في الأولى الموارد البشرية مع الإدارة المالية، ويلتقي في المباراة الثانية فريق التسويق والمبيعات مع المشتريات والمخازن.

سبأ [11/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ