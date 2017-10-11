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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:38:26م
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وزيرا التخطيط وحقوق الإنسان يلتقيان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
[11/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:


التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم ووزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف بصنعاء اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية مراد هبة والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.

جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء العدوان والحصار ومعاناة النازحين.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز مجالات التعاون مع مختلف المنظمات العاملة في المجال الإنساني وبما يسهم في التخفيف من حدة الوضع الراهن الذي يواجهه الشعب اليمني .

وفي اللقاء أكد وزيرا التخطيط وحقوق الإنسان أهمية قيام الأمم المتحدة بدورها في الضغط على دول العدوان لوقف عدوانها على اليمن ورفع الحصار وزيادة تدخلاتها الإنسانية والتنموية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني .

وأشارا إلى أن حكومة الإنقاذ تقدم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية والإنسانية .. كما أكدا أهمية رفع مستوى التدخلات الإنسانية والتنموية في اليمن وخاصة في مجالات الدعم الإنساني المباشر ودعم النازحين.

فيما أوضح المسئول الأممي أن زيارته تهدف إلى الإطلاع على الوضع الحالي في اليمن وتبادل الرأي بشأن المساهمات والتدخلات التي يمكن للبرنامج الإنمائي الدخول بها وبما يسهم في تحسين الأوضاع .

حضر اللقاء مساعد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عبد الوهاب الوشلي.

سبأ
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