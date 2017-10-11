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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:20:42م
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بدء دورة تدريبية حول السياسة العلاجية لحمى الضنك بمحافظة الحديدة
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بدء دورة تدريبية حول السياسة العلاجية لحمى الضنك بمحافظة الحديدة
[11/أكتوبر/2017]
الحديدة -سبأ:
بدأت بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية حول السياسة العلاجيه لحمى الضنك بمشاركة 30 من الأطباء والعاملين الصحيين في المديرية.

تهدف الدورة التي تنفذ خلال يومين إلى اكساب الاطباء والعاملين الصحيين معارف وخبرات عن التعامل مع الحميات الفيروسية والخاصة بحمى الضنك والحمى النزفيه وطرق علاجها بالطريقة الافضل والتشخيص الدقيق والاولي بهدف إنقاذ المريض ومنع دخوله في مضاعفات قد تؤدي للوفاة



وذكر مدير الرصد الوبائي بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد الفقيه لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الدورة التي تنفذ بدعم من مؤسسة العون للتنمية حضرموت تليها دورات ستشمل كافة مديريات المحافظة المستهدفة.

سبأ
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