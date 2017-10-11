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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:20:42م
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اختتام المرحلة الثانية من برنامج الدعم النفسي الاجتماعي بصنعاء
[11/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 اختتمت بمحافظة صنعاء اليوم المرحلة الثانيه من برنامج الدعم النفسي الاجتماعي التربوي بالمدارس التي نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بدعم منظمة اليونيسف.

واشتملت المرحلة الثانية في تسعة ايام بمشاركة 38 يمثلون 15 مدرسة من مديريات " ارحب وبني حشيش وسنحان " إلى إكساب المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين والإدارة المدرسية معلومات ومهارات التعامل مع الاطفال في حالات الطوارئ وكذا تفعيل حماية الاطفال وتلبية احتياجاتهم الاسياسيه في البيئه المدرسيه.

وفي الاختتام اكد وكيل محافظة صنعاء شايف عاصم على اهميه اقامة الدورات الخاصة برفع معنويات الطلاب في مختلف المدارس المستهدفة بالمديرية خاصة في ظل التي تمر بها البلاد .. داعيا جميع المشاركين الى نقل كل ما تلقوه في الدوره على المستوى الميداني وتحفيزهم بمواصلة التعليم في مختلف المدارس .

من جانبه اشار مدير التدريب بمكتب التربيه والتعليم عبدالرحمن الطيري اهتمام مكتب التربيه بالمحافظة في تنفيذ العديد من البرامج الهامة ومنها برنامج الدعم النفسي للأطفال نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد .. لافتا بان البرنامج سيستمر في تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الاسبوع القادم بتدريب المعلمين في المدارس المستهدفه على مدى خمسة ايام .

كما القيت عدد من الكلمات من قبل منسق وزارة التربيه والتعليم بمنظمة اليونيسف مجيب المخلافي وكلمة المدربين رضيه المسوري وكلمة المشاركات كوثر سعيد القطاع اكدت في مجملها الى اهمية تنفيذ البرنامج للتربويين العاملين للمناطق المتضررة من حالات الطوارىء

حضر الاختتام مدير مكتب التربية بمديريه بني حشيش محمد سعيد خميس ونائب رئيس شعبه التدريب بمكتب التربيه بالمحافظة زايد الهبيري ومنسق مكتب التربيه بالمحافظ بمنظمه اليونيسف فهد المطيري.

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