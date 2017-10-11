عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بوروشينكو: يمكن إجراء استفتاء جديد في القرم بعد عودته إلينا كييف - سٍبأ:

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أنه مستعد لمناقشة مسألة إجراء استفتاء جديد في القرم، لكن فقط في حال بسط سيطرة كييف على شبه الجزيرة.



وقال بوروشينكو في كلمة ألقاها الأربعاء في جلسة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ الفرنسية، "مسألة السيادة هي من اختصاص استفتاء وطني. ونحن مستعدون للحديث عن مثل هذا الاستفتاء، لكن يجب قبل ذلك أن يعود القرم إلى أوكرانيا".



وشدد الرئيس الأوكراني بالقول: "أرفض بحزم تأكيدات هؤلاء الذين يقولون إن القرم مسألة محسومة. وأنشئ هذا المنبر ليس لدعوات للمصالحة، وكذلك ليس لدعوات لتجارة الأراضي مقابل الأموال أو النفط أو الغاز، لن يحدث ذلك".



وكان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان قد أعلن سابقا أن "القرم مسألة محسومة" ويجب التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف حول دفع تعويضات عن فقدان المنطقة بالمال أو النفط والغاز، محذرا من أن رفض كييف يهدد باندلاع "حرب أوروبية".



كما قال زيمان إن تسليم القرم إلى أوكرانيا السوفيتية في العهد السوفيتي كان "خطوة خاطئة"، مما دفع وزارة الخارجية الأوكرانية إلى الاحتجاج.



يذكر في هذا السياق أن شبه الجزيرة القرم انضمت إلى الاتحاد الروسي في مارس عام 2014 نتيجة استفتاء شعبي عام على خلفية الإطاحة بحكومة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ