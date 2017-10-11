ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:20:42م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأمين عام المجلس القاضي محمد الشرعي.
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
آخر الأخبار:
مدرب المنتخب الوطني: نقص الخبرة حال دون الفوز على الفلبين
فرنسا تصف إعلان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد بـ "غير شرعي"
الدكتور لبوزة يعزي نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية في وفاة والدته
بدء دورة تدريبية حول السياسة العلاجية لحمى الضنك بمحافظة الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بوروشينكو: يمكن إجراء استفتاء جديد في القرم بعد عودته إلينا
[11/أكتوبر/2017]
كييف - سٍبأ:
أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أنه مستعد لمناقشة مسألة إجراء استفتاء جديد في القرم، لكن فقط في حال بسط سيطرة كييف على شبه الجزيرة.

وقال بوروشينكو في كلمة ألقاها الأربعاء في جلسة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ الفرنسية، "مسألة السيادة هي من اختصاص استفتاء وطني. ونحن مستعدون للحديث عن مثل هذا الاستفتاء، لكن يجب قبل ذلك أن يعود القرم إلى أوكرانيا".

وشدد الرئيس الأوكراني بالقول: "أرفض بحزم تأكيدات هؤلاء الذين يقولون إن القرم مسألة محسومة. وأنشئ هذا المنبر ليس لدعوات للمصالحة، وكذلك ليس لدعوات لتجارة الأراضي مقابل الأموال أو النفط أو الغاز، لن يحدث ذلك".

وكان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان قد أعلن سابقا أن "القرم مسألة محسومة" ويجب التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف حول دفع تعويضات عن فقدان المنطقة بالمال أو النفط والغاز، محذرا من أن رفض كييف يهدد باندلاع "حرب أوروبية".

كما قال زيمان إن تسليم القرم إلى أوكرانيا السوفيتية في العهد السوفيتي كان "خطوة خاطئة"، مما دفع وزارة الخارجية الأوكرانية إلى الاحتجاج.

يذكر في هذا السياق أن شبه الجزيرة القرم انضمت إلى الاتحاد الروسي في مارس عام 2014 نتيجة استفتاء شعبي عام على خلفية الإطاحة بحكومة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
فرنسا تصف إعلان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد بـ "غير شرعي"
قوات الاحتلال تقتحم منازل في بيت لحم
تحطم مروحية أمريكية جنوب اليابان
سوريا..مقتل شخص وإصابة 6 آخرين اثرتفجيرات انتحارية قرب مركز قيادة شرطة دمشق
بريطانيا تدعو الاتحاد الاوروبي لتسريع التفاوض حول شروط المرحلة الانتقالية
محكمة عراقية تصدر امرا بإعتقال اعضاء مفوضية الانتخابات بكردستان
القوات الكندية لعبت دورا محوريا بتدمير أسلحة داعش الكيميائية بالعراق
علماء يصنعون إسمنتًا أخضر لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون
اصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 35 غارة على محافظات الجمهورية
[11/أكتوبر/2017]
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by