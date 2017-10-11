محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية الشراكة بين السلطة المحلية والصحة وبرنامج الغذاء العالمي بالحديدة الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جارالله آلية الشراكة القائمة بين السلطة المحلية و مكتب الصحة وبرنامج الغذاء العالمي وشركائه في المحافظة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم المنظمات الشريكة مع البرنامج والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة إلى الصعوبات التي ترافق عمل الشركاء ومن أبرزها عدم تغطية كافة المديريات وكذا عدم تغطية كافة المرافق الصحية بالمديريات.



وشدد الاجتماع على أهمية سد الفجوة بين برنامج الغذاء العالمي ومكتب الصحة والسلطة المحلية وذلك من خلال آلية خاصة لاختيار الشركاء بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ، بحيث يكون نشاط الشركاء في تقديم الخدمة عن طريق المرافق الصحية في المديريات وليس عن طريق الفرق المتحركة وبما يضمن تحسين جودة تلك المرافق.



وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل بمشاركة كافة الشركاء لوضع آلية عمل لتحسين الوضع الصحي والتغذية للفترة لقادمة.



حضر الاجتماع نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حميد الجماعي ومدير التغذية بمكتب الصحة الدكتور منصور القدسي وضابط برنامج التغذية بالبرنامج العالمي للأغذية بمحافظة الحديدة الدكتور عمر عبد العزيز فاضل.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ