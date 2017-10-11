محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرع الهلال الأحمر بحجة ينظم ندوة خاصة بمشروع تحسين الأمن الغذائي حجة -سبأ:

نظم فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة حجة اليوم ندوة تعريفية بمشروع تحسين الأمن الغذائي المتكامل للأسر الضعيفة في اليمن الممول من الصليب الأحمر الألماني في إطار المبادرة الخاصة بـ" نحو عالم خال من الجوع ".



ناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من مسئولي الفرع ومكتب الزراعة والري والسلطة المحلية بمديريتي بني قيس وكعيدنة، الإطار الجغرافي للمشروع والذي يستهدف محافظتي حجة – والضالع ، والمجموعة المستهدفة من المشروع واهدافه العامة إضافة إلى مكوناته وأنشطته والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ.



وأوضحت الندوة أن المجموعة المستهدفة بشكل مباشر من المشروع تشمل 18 الف و200 شخص موزعين على الفين و600 اسرة في محافظتي حجة والضالع حيث تعطى الأولوية للفئات الضعيفة خاصة الأسر التي تعيلها النساء والأسر كثيرة الأطفال كونها من الأسر الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي .



وفي الندوة التي حضرها رئيس فرع الهلال الأحمر اليمني الدكتور عبدالكريم نصار ومدراء مكتبي التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني والزراعة والري المهندس يحيى القدمي و الوحدة التنفيذية للنازحين خالد العبالي ..أشاد الوكيل القاضي بجهود فرع الهلال الاحمر اليمني في جانب التدريب والتأهيل و التوعية المجتمعية وحرصها على تنفيذ الانشطة والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي باعتباره من المواضيع الحساسة التي لها آثار ملموسة على واقع الحياة المعيشية للأسر المستهدفة من تلك المشاريع .



وأكد القاضي أهمية تضافر الجهود الرسمية والمدنية لخدمة المجتمع و الإسهام في بناء وتنمية أفراده عبر تكثيف الأنشطة والفعاليات التي تنفذها منظمات المجتمع المدني تحديدا تلك الأنشطة التي تركز على تحفيز قدرات المجتمع وتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بالأمن الغذائي.



من جانبه استعرض رئيس فرع الهلال الأحمر بالمحافظة ما تضمنته خطة الفرع من أنشطة وبرامج خلال العام الجاري وما تم تنفيذه من مشاريع تدريبية وتوعوية أبرزها ما هو متعلق بالأمن الغذائي والتي تستهدف الفئات الأشد فقرا والأسر الضعيفة في المحافظة.







وثمن إسهامات الصليب الأحمر الألماني ودعمه للعديد من الأنشطة والمشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر اليمني والتي أسهمت بشكل ملموس في الإرتقاء بخدمات الفرع في المحافظة .

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ