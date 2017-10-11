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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:20:42م
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ملتقى الطالب الجامعي بإب يحيي ذكرى مجزرة الصالة الكبرى
[11/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
 نظم ملتقى الطالب بجامعة إب اليوم فعالية إحياءا للذكرى الأولى لمجزرة الصالة الكبرى التي إرتكبها تحالف العدوان في أكتوبر العام الماضي بصنعاء.

وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة قاسم المساوى ونائب مدير مكتب التربية محمد المتوكل .. أوضح رئيس الملتقى الأكاديمي الدكتور العزي العقاب أن الجرائم والمجازر التي إرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وفي المقدمة مجزرة الصالة الكبرى لن تسقط بالتقادم.

فيما أكد حسام القطابري وصادق وجيه الدين إستمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

تخلل الحفل أناشيد وقصائد شعرية، كما قدمت فرقة طود مسرحية وإسكتش جسد مأساة مجزرة الصالة الكبرى.

سبأ
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