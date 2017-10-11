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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:20:42م
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مدير مكتب رئاسة الجمهورية يؤكد على دلالات إحتضان تعز للإحتفال بثورة 14 أكتوبر
[11/أكتوبر/2017]
تعز -سبأ:
 أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد على دلالات إقامة الإحتفال المركزي بالعيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر بمحافظة تعز .

وقال الجنيد خلال لقاءه ومعه محافظ تعز عبده الجندي اليوم وجهاء وأعيان شرعب السلام والرونة " إن الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية بتعز لها معاني ودلالات كبيرة إذ كانت تعز القاعدة المتقدمة للثوار في انطلاقاتهم التحررية نحو الجنوب".

وعبر عن سعادته بما شاهده من حركة تجارية ومعمارية في تعز .. داعيا المغرر بهم إلى العودة لحضن الوطن والإستفادة من الفرصة المتاحة لقرار العفو العام.

فيما عبر محافظ تعز عبده الجندي عن إعتزاز أبناء تعز بمختلف توجهاتهم لقرار القيادة السياسية في إقامة الإحتفال المركزي بالعيد الـ 54 لثورة الـ 14من أكتوبر المجيدة في محافظة تعز.

وأشاد المحافظ الجندي بالأدوار النضالية لأبناء تعز عامة وشرعب خاصة في تفجير ثورتي سبتمبر وأكتوبر ضد التخلف والإستعمار الأجنبي.

وقال " لا أحد ينسى دور الفدائي عبود الشرعبي في مقارعة الإستعمار البريطاني حتى سقط شهيدا على طريق التحرر والاستقلال ".. داعيا كافة أبناء شرعب إلى الحشد والمشاركة في الاحتفال بالعيد الـ 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة .

وأضاف " إن الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية يجد مسار الثورة حتى يعرف شبابنا نضال آبائهم وأجدادهم الذين رووا بدمائهم الزكيى تراب هذا الوطن ".

وأكد محافظ تعز أن محاولات إستعمار وإحتلال اليمن من جديد لن تفلح أبدا وشواهد التاريخ وتضحيات اليمنيين ماثلة للعيان في دحر وهزيمة أعتى قوة وإمبرواطوية حينذاك والتي كانت لا تغيب عنها الشمس .

إلى ذلك تفقد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ومحافظ تعز عبده الجندي الحديقة العامة بالحوبان ومرافقها المختلفة.

سبأ
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