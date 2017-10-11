رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تأهيلية لمدربي كرة القدم بإب إب - سبأ:

اختتمت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية تأهيلية لمدربي كرة القدم بالمحافظة نظمها فرع الاتحاد العام للعبة بإشراف مكتب الشباب والرياضة.



هدفت الدورة التي استمرت أربعة أيام وشملت جوانب نظرية و عملية ، إكساب 35 مشاركاً من مختلف أندية المحافظة مهارات ومعارف تسهم في تأهيل المدربين بما يساعد في تطوير فرق كرة القدم واكتشاف المبدعين والموهوبين فيها.



وفي اختتام الدورة الذي حضرها وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان، ثمن محافظ إب عبد الواحد صلاح دور مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم بالمحافظة جهودهما في تنفيذ هذه الدورة بما يسهم في تطور الكرة اليمنية.



وحث المسئولين المعنيين على تكثيف وتوسيع مثل هذه الدورات وعقد دورات ذات مستويات أعلي بغية تطوير قدرات المدربين وبما يعود بالنفع والفائدة على الأندية واللاعبين.



وأكد المحافظ صلاح دعم قيادة المحافظة كافة الأنشطة الرياضية والشبابية والعمل على توفير احتياجاتها وفقا للإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن التي يعيش فيها الوطن ظروف عصيبة نتيجة استمرار العدوان والحصار الذي دمر الكثير من المنشآت الرياضية على مستوى الوطن.



من جانبه استعرض مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي الحبيشي ورئيس فرع الاتحاد العام لكرة القدم عبدالرحيم الخشعي محاور وبرامج الدورة بجانبيها النظري والعملي بالإضافة إلى تخطيط البرامج والأنشطة الرياضية.



وفي اختتام الدورة جرى توزيع شهادات المشاركة على المتدربين والمدربين ومسئولي وداعمي تنفيذ الدورة.





سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ