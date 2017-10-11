محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه يدشن ورشة عمل تعريفية لجمعية العون المباشر الكويتية في مجال مكافحة الكوليرا صنعاء -سبأ:

دشن وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم بصنعاء فعاليات ورشة العمل التعريفية حول مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا التي نظمتها جمعية العون المباشر مكتب اليمن بالشراكة مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.



وفي الإفتتاح أشاد وزير المياه والبيئة بالجهود والأنشطة الإنسانية التي تنفذها الجمعية في اليمن خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.



ولفت المهندس الوزير إلى جوانب متعددة من التكامل في المهام والأنشطة التي تنفذها المنظمات وبين الأعمال التنموية والإنسانية التي تضطلع بها وزارة المياه والبيئة.



وعبر عن ثقته بنجاح هذا المشروع لما تتمتع به الجمعية من خبرات طويلة في العمل الميداني وأيضا لإرتباطها في هذا العمل بالشراكة مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.



وأكد وزير المياه والبيئة إستعداد الوزارة تقديم الدعم اللازم لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض سير العمل الميداني وبما يصب في إنجاح مهام الفرق الميدانية العاملة في مجال مكافحة الكوليرا.



بدورها أوضحت مدير مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي سعود العسعوسي بأن هذه الورشة تأتي للتمهيد للمشروع الذي ستنفذه الجمعية في مجال مكافحة الكوليرا في عدد من المديريات بمحافظات صنعاء وإب والمحويت.



وأشارت إلى أن الجمعية تعمل في اليمن منذ العام 2012م وتخصص 50 بالمائة من برامجها في مجال استدامة المياه.



من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر إلى أن هذا المشروع يعتبر بداية جديدة لتأسيس الشراكة والتعاون بين وزارة المياه والبيئة وجمعية العون المباشر الكويتية سواء في مجال مكافحة الكوليرا أو مشاريع المياه بشكل عام.



ولفت المهندس شهاب ناصر إلى أن الفرق الميدانية المدعومة من جمعية العون والتي ستعمل ضمن هذا المشروع ستشكل رافدا إلى جانب فرق الكلورة المتواجدة في الميدان .



وكان منسقي المشروع في الثلاث المحافظات المستهدفة أيمن الشهاري وتوفيق الهروش قد قدما شرحا مفصلا عن أنشطة مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا .



وأشارا إلى أن الفرق الميدانية ستعمل في مجالي معالجة مياه الشرب بالكلور وكذا التوعية الصحية في سنحان وبني بهلول وجحانه بمحافظة صنعاء وفي يريم بمحافظة إب وفي الخبت بمحافظة المحويت.



عقب ذلك كرم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير مديرة مكتب جمعية العون المباشر السيدة معالي العسعوسي وذلك تقديرا لجهودها الإنسانية في اليمن.



حضر الفعالية وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ونائب رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فواز قيران ومدير عام وحدة الطوارئ طلال القدسي وعدد من مدراء عموم فروع الهيئة بالمحافظات.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ