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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:20:42م
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لقاء موسع للقيادات التربوية والتعليمية بالحديدة
[11/أكتوبر/2017]
الحديدة -سبأ:
 ناقش لقاء موسع للقيادات التربوية والتعليمية بمحافظة بمحافظة الحديدة اليوم الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة وكيفية توحيد الجهود للتغلب عليها في ظل إستمرار العدوان.

وفي اللقاء أشاد وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم بدور المعلمين والمعلمات في إستمرار العملية التعليمية وصمودهم في مدارسهم رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المعلم جراء العدوان والحصار.

وأكد أن تضحيات المعلمين وتواجدهم المستمر في الفصول الدراسية لا يقل شأناً عن تضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. منوها بصمود المعلمين في المدارس رغم انقطاع المرتبات وإسهامهم في إنشاء جيل متسلح بالعلم.

فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم محمد السقاف، أهمية معالجة الصعوبات التي تواجه المعلمين بما يمكنهم من القيام بدورهم التعليمي والتربوي.

كما أكد وكيلا المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعلي أحمد قشر أهمية وضع حلول بشأن البطاقة السلعية بما يكفل إستفادة المعلمين منها لتخفيف معاناتهم .

وأشارا إلى ضرورة تقديم الحلول التي من شأنها توفير إحتياجات المعلمين ومنحهم إمتيازات في الخدمات التي يحتاجون إليها وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان.

وكان مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر ورئيس نقابة المهن التربوية أحمد عقلان استعرضا الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية والجهود المبذولة لتجاوزها في ظل إنقطاع المرتبات واستمرار العدوان.

وأكد إستمرار التنسيق بين مكتب التربية والنقابة بما يضمن إنجاح العملية التعليمية في المحافظة والتغلب على الصعوبات التي تعترضها.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم محمد السقاف ووكيل أول المحافظة محمد قحيم ووكيلا المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعلي أحمد قشر تفقدوا عدد من مدارس المحافظة.

وأشادوا بجهود قيادة مكتب التربية والإدارات التعليمية ومدراء المدارس والمعلمين والمعلمات ونقابة المهن التعليمية وحرصها على إنجاح العملية التعليمية.

سبأ
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