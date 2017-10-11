محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة رؤية تطوير العمل بكلية الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة صنعاء- سبأ:

ناقشت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة في إجتماعها الأول اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الأكاديمية اللواء الدكتور مسعد الظاهري، رؤية تطوير العمل المؤسسي بالكلية.



تتضمن الرؤية التي قدمها مدير عام الكلية العميد الدكتور محمد منصور الصايدي، جوانب تطوير العمل في كلية الدراسات العليا في الشؤون التعليمية والمالية والإدارية والبنية التحتية، وإدراج الأنظمة الإلكترونية بمكتبة الكلية والتموين والشؤون المالية لمواكبة جوانب التطوير.



وناقش الإجتماع المعالجات الكفيلة بحل الإشكاليات العالقة وأبرزها امتحانات الدارسين في الدبلومات الأربعة " العلوم الجنائية والعلوم الإدارية والعلوم الأمنية والعلوم الاجتماعية " .. مستعرضا أسباب تأجيل إمتحانات الدبلومات الأربعة لأكثر من سنتين، ووضع معالجات لتنفيذ الإمتحانات في أقرب وقت على أن يتم إستيعاب دفع جديدة بعد إيجاد بدائل للبنية التحتية.



وفي الإجتماع الذي ضم أعضاء هيئة التدريس وموظفي الكلية .. أشار العميد الصايدي إلى أن تلك الرؤية تلبي متطلبات الإعتماد الأكاديمي وتطلعات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد للكلية لتصبح من الكليات الرائدة والمتميزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .



ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ لائحة البرامج العلمية الجديدة وخاصة بعد إقرار برنامج الدكتوراة .. مؤكدا أهمية تفعيل برنامج الماجستير وفق نظام الدبلومين في التخصص الجنائي والتخصص الإداري والأمن العام والإجتماعي.



حضر الإجتماع نائب رئيس أكاديمية الشرطة للشؤون التعليمية العميد الدكتور حمود القديمي ووكيل مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد الحاكم ومدير كلية الشرطة العميد هاجس الجماعي.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ