ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:32م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأمين عام المجلس القاضي محمد الشرعي.
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
آخر الأخبار:
قوات الاحتلال تقتحم منازل في بيت لحم
وزير الشباب يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للشباب للدورة 17
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوليرا بحجة
تحطم مروحية أمريكية جنوب اليابان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
قوات الاحتلال تقتحم منازل في بيت لحم
[11/أكتوبر/2017]
بيت لحم – سبأ:
 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء، عددا من منازل المواطنين في بيت لحم.


وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت منازل في بلدة العبيدية شرقا للمواطنين عايد وعيد ربايعه، وكذلك في بلدة بيت فجار للأسيرين اياد محمود طقاطقة، ووجدي علي ثوابته.



واضافت الى أن الاحتلال داهم ايضا في جنوب بيت لحم منزل المواطن رزق حميده في بلدة الخضر وهو والد الأسير صالح، وفتشوه وقاموا بتسليمه

بيانا تهديديا يحذر فيه المواطنين "بتنغيص حياتهم اذا استمروا في المقاومة ورشق سيارات المستوطنين بالحجارة".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تحطم مروحية أمريكية جنوب اليابان
سوريا..مقتل شخص وإصابة 6 آخرين اثرتفجيرات انتحارية قرب مركز قيادة شرطة دمشق
بريطانيا تدعو الاتحاد الاوروبي لتسريع التفاوض حول شروط المرحلة الانتقالية
محكمة عراقية تصدر امرا بإعتقال اعضاء مفوضية الانتخابات بكردستان
علماء يصنعون إسمنتًا أخضر لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون
اصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
تشكيل حكومة ائتلافية في نيوزيلندا
رئيس كتالونيا يعلن تعليق الاستقلال لمنح فرصة للحوار مع الحكومة الأسبانية
روسيا والصين: عسكرة شمال شرق آسيا تمثل خطرا على أمن المنطقة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 35 غارة على محافظات الجمهورية
[11/أكتوبر/2017]
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by