عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تقتحم منازل في بيت لحم بيت لحم – سبأ:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء، عددا من منازل المواطنين في بيت لحم.





وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت منازل في بلدة العبيدية شرقا للمواطنين عايد وعيد ربايعه، وكذلك في بلدة بيت فجار للأسيرين اياد محمود طقاطقة، ووجدي علي ثوابته.







واضافت الى أن الاحتلال داهم ايضا في جنوب بيت لحم منزل المواطن رزق حميده في بلدة الخضر وهو والد الأسير صالح، وفتشوه وقاموا بتسليمه



بيانا تهديديا يحذر فيه المواطنين "بتنغيص حياتهم اذا استمروا في المقاومة ورشق سيارات المستوطنين بالحجارة".

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ