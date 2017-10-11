ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:32م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأمين عام المجلس القاضي محمد الشرعي.
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
آخر الأخبار:
قوات الاحتلال تقتحم منازل في بيت لحم
وزير الشباب يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للشباب للدورة 17
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوليرا بحجة
تحطم مروحية أمريكية جنوب اليابان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الشباب يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للشباب للدورة 17
[11/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ :
 أعلن وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس أمناء جائزة الدولة للشباب حسن زيد اليوم أسماء الفائزين بالجوائز للدورة الـ 17 لعام 2017م.

ومنحت جائزة مجال القرآن الكريم مناصفة بين أصيل أحمد علي الوصابي و محمد عبده صالح محمد صالح، وفاز المتسابقان معاذ محمد أحمد الجنيد و محمد عبده عبدالله السودي مناصفة بجائزة الشعر، فيما نالت ريه أحمد محمد عامر بجائزة القصة.

كما منحت جائزة مجال الفن التشكيلي مناصفة بين عبد المجيد لطف ناصر العسكري وأحمد ثابت يحيى الشلالي، وفاز كل من مروان احمد شمسان المقطري وأسامة عبدالجبار عوض الصلوي بجائزة الغناء، فيما ذهبت جائزة الموسيقى مناصفة بين أبرار احمد علي الحناني و أمجد احمد عمر فقيرة.

وحجبت الجائزة في مجال العلوم التقنية بفرعيه (التطبيقية والطبيعية)، وكذا مجال النص المسرحي وذلك لعدم ارتقاء الاعمال المقدمة لنيل الجائزة.

وأشار وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس الامناء في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الامانة العامة للجائزة، إلى أن استئناف تنظيم منافسات الجائزة بعد توقف دام عامين بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان ، يعد إنجازاً كبيراً .

وأكد حرص الوزارة ومجلس الأمناء على استمرار رعاية المبدعين الشباب كاستحقاق سنوي لتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على المزيد من الابداع.



وأوضح أن هذه الدورة خاضها 113 متنافساً منهم 39 فتاة ، مثلوا 13 محافظة .. لافتاً الى ان منافسات الدورة 17 جرت وفقاً لبرنامج زمني وقواعد وضوابط منظمة فنيا وماليا وإداريا لضمان فرص متكافئة ومتساوية للشباب والشابات لإثبات وجودهم وإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم.

وأشاد الوزير زيد بجهود الامانة العامة لجائزة الدولة ونجاحها في ادارة شئون الجائزة بقدر كبير من العمل الاحترافي المتميز.. مثمناً الدور الكبير لرؤساء وأعضاء لجان التحكيم خلال التصفيات، مهنئاً الفائزين بالجوائز في هذه الدورة، ومتمنياً التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في نيل الجائزة لهذا العام.

وكان وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس أمناء جائزة الدولة عقد اجتماعا للمجلس استمع خلاله من أمين عام الجائزة فؤاد الروحاني الى تقرير حول نتائج منافسات الدورة وفقاً لقرارات وتوصيات لجان التحكيم ، والمصادقة عليه.


سبأ
  المزيد من (محلي)
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوليرا بحجة
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم بأعمال السفارة الفلسطينية
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
الصحة تقر آلية تنفيذ المسح الشامل للأمراض المزمنة
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية بالجوف
المعهد العالي بذمار يحتفل بتخريج 220 معلما ومعلمة
مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس الوزراء يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
المجلس السياسي الأعلى: الحل السياسي في اليمن لابد أن يكون شاملا
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 35 غارة على محافظات الجمهورية
[11/أكتوبر/2017]
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by