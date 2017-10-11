محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوليرا بحجة حجة - سبأ:

وقعت قيادة محافظة حجة و المجلس الدنماركي لمساندة الاجئين " مكتب اليمن " اليوم على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة لمواجهة وباء الكوليرا .



وينفذ المشروع من خلال أنشطة المياه والإصحاح البيئي في المناطق ذات الأولوية في المحافظة بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 128 الف دولار بتمويل ذاتي من قبل المجلس.



و تضمنت المذكرة التي وقعها وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي ومنسق المجلس الدنماركي بمكتب اليمن الدكتور علي العماد تعزيز الوقاية المجتمعية من الإصابة بمرض الكوليرا والإسهالات المائية الحادة والحد من الإصابات الجديدة من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من أنشطة المياه والإصحاح البيئي في مديرية المحابشة.



وبحسب المذكرة حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها فإن الفئات المستهدفة من المشروع هم جميع شرائح المجتمع بمديرية المحابشة المتأثرة بجائحة الكوليرا وعلى وجه الخصوص الحالات المؤكدة وما حولها من الأسر المعرضة للإصابة وتتمثل الأهداف الخاصة للمشروع في حماية مصادر مياه الشرب من التلوث البكتيري وتعزيز أنشطة نظافة البيئة والإصحاح .







وأوضحت المذكرة أن أنشطة المشروع تتضمن تحسين مصادر المياه " الأبار المكشوفة " وفحص ومعالجة المياه بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ، وتنظيف وتعقيم خزانات المياه على مستوى المنازل والمنشآت العامة ومتابعة مستوى الكلور المتبقي في مصدر ونقاط الإستخدام بواسطة أجهزة قياس الكلور وتمديد شبكة مجاري وتوصيلها بالمنازل وشفط البيارات في المناطق المصابة والمشتبه إصابتها بالكوليرا .



كما تتضمن جمع النفايات الصلبة والتخلص منها في المناطق المكتظة بالسكان والتي تأثرت بجائحة الكوليرا وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمركزين صحيين إضافة إلى القيام بأنشطة المتابعة والتقييم البعدي لقياس مدى تحقق أهداف المشروع .



حضر التوقيع وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومديري مكتبي التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني والصحة العامة والسكان الدكتور أيمن مذكور و الوحدة التنفيذية للنازحين خالد العبالي .

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ