ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:32م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأمين عام المجلس القاضي محمد الشرعي.
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
آخر الأخبار:
قوات الاحتلال تقتحم منازل في بيت لحم
وزير الشباب يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للشباب للدورة 17
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوليرا بحجة
تحطم مروحية أمريكية جنوب اليابان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوليرا بحجة
[11/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ:
 وقعت قيادة محافظة حجة و المجلس الدنماركي لمساندة الاجئين " مكتب اليمن " اليوم على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة لمواجهة وباء الكوليرا .

وينفذ المشروع من خلال أنشطة المياه والإصحاح البيئي في المناطق ذات الأولوية في المحافظة بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 128 الف دولار بتمويل ذاتي من قبل المجلس.

و تضمنت المذكرة التي وقعها وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي ومنسق المجلس الدنماركي بمكتب اليمن الدكتور علي العماد تعزيز الوقاية المجتمعية من الإصابة بمرض الكوليرا والإسهالات المائية الحادة والحد من الإصابات الجديدة من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من أنشطة المياه والإصحاح البيئي في مديرية المحابشة.

وبحسب المذكرة حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها فإن الفئات المستهدفة من المشروع هم جميع شرائح المجتمع بمديرية المحابشة المتأثرة بجائحة الكوليرا وعلى وجه الخصوص الحالات المؤكدة وما حولها من الأسر المعرضة للإصابة وتتمثل الأهداف الخاصة للمشروع في حماية مصادر مياه الشرب من التلوث البكتيري وتعزيز أنشطة نظافة البيئة والإصحاح .



وأوضحت المذكرة أن أنشطة المشروع تتضمن تحسين مصادر المياه " الأبار المكشوفة " وفحص ومعالجة المياه بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ، وتنظيف وتعقيم خزانات المياه على مستوى المنازل والمنشآت العامة ومتابعة مستوى الكلور المتبقي في مصدر ونقاط الإستخدام بواسطة أجهزة قياس الكلور وتمديد شبكة مجاري وتوصيلها بالمنازل وشفط البيارات في المناطق المصابة والمشتبه إصابتها بالكوليرا .

كما تتضمن جمع النفايات الصلبة والتخلص منها في المناطق المكتظة بالسكان والتي تأثرت بجائحة الكوليرا وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمركزين صحيين إضافة إلى القيام بأنشطة المتابعة والتقييم البعدي لقياس مدى تحقق أهداف المشروع .

حضر التوقيع وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومديري مكتبي التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني والصحة العامة والسكان الدكتور أيمن مذكور و الوحدة التنفيذية للنازحين خالد العبالي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الشباب يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للشباب للدورة 17
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم بأعمال السفارة الفلسطينية
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
الصحة تقر آلية تنفيذ المسح الشامل للأمراض المزمنة
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية بالجوف
المعهد العالي بذمار يحتفل بتخريج 220 معلما ومعلمة
مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس الوزراء يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
المجلس السياسي الأعلى: الحل السياسي في اليمن لابد أن يكون شاملا
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 35 غارة على محافظات الجمهورية
[11/أكتوبر/2017]
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by