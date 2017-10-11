عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحطم مروحية أمريكية جنوب اليابان طوكيو- سبأ:

تحطمت مروحية أمريكية من طراز "سي اتش 53"، اليوم الأربعاء، في جزيرة أوكيناوا جنوبي اليابان، ويحاول رجال الإطفاء مكافحة حريق نجم عن الحادث، حسبما ذكر الإعلام المحلي.



وأفادت صحيفة (أوكيناوا تايمز)بأنه لم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات جراء الحادث.



وذكرت الصحيفة أن المروحية تحطمت في منطقة تاكاي في الجزء الشمالي من الجزيرة، حيث تم بناء مهبط أمريكي للمروحيات العام الماضي رغم المعارضة المحلية الكبيرة.



وكانت طائرة أمريكية من نوع "أوسبري" قد تحطمت أيضا في المنطقة ذاتها في ديسمبر الماضي، ما زاد من استياء السكان المحليين من الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة.

سبا [11/أكتوبر/2017]سبا