محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة تقر آلية تنفيذ المسح الشامل للأمراض المزمنة صنعاء- سبأ:

أقر إجتماع عقد اليوم بوزارة الصحة العامة والسكان برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي، آلية تنفيذ المسح الشامل لأمراض التغذية والمزمنة.



ويهدف المسح الذي يتزامن مع الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال حصر الحالات وإعداد قاعدة بيانات بالأمراض المزمنة "الضغط والصرع والسكر والربو".



وأكد الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب وضم ممثلا منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، أهمية قاعدة البيانات للمسح الشامل لسوء التغذية والأمراض المزمنة وإدراجها ضمن خطة الوزارة للعام 2018م.



وأوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم إستغلال حملة التحصين لتنفيذ المسح الخاص بالأمراض المزمنة وسوء التغذية لإعداد قاعدة معلومات خاصة بتلك الأمراض.



وأشار إلى أن المسح سيوفر للوزارة قاعدة بيانات عن أمراض السكر ونوعية الأدوية المستخدمة سواء الأنسولين أو أدوية أخرى وكذا أمراض الضغط والصرع والربو .. حيث ستقوم الفرق الميدانية أثناء عمل الاستبيان بأخذ إسم المريض ومنطقته ورقم تلفونه.



ولفت الدكتور الديلمي إلى أنه تم تنفيذ تجربة للمسح عن الأمراض المزمنة خلال الأيام الماضية في منطقة بني الحارث وأثبتت نجاحها وبناء على ذلك تم إقرار آلية مسح للأمراض المزمنة في عموم محافظات الجمهورية تزامنا مع الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال المزمع تنفيذها قريبا.



وحسب وكيل وزارة الصحة فإنه سيتم بعد المسح توفير قاعدة المعلومات عن الأمراض المزمنة بما سيسهل على الوزارة توفير الأدوية الخاصة بالمرضى والوصول إليهم بكل يسر وسهولة.



وأكد بهذا الصدد أنه ولضمان الوصول للفئات المستهدفة سيتم الإستفادة من الكادر التعليمي في مختلف مديريات المحافظات، كونهم الأقدر على استقاء المعلومات الدقيقة والصحيحة والسليمة للمرضى المحتاجين للأدوية لأنهم قريبين منهم لإنتشارهم في كل المديريات.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ