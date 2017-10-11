محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المعهد العالي بذمار يحتفل بتخريج 220 معلما ومعلمة





احتفل المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بمحافظة ذمار اليوم بتخريج 220 معلماً ومعلمة.



وفي الحفل الذي حضره رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري ومدير مكتب التربية أحمد علي الوشلي وعدد من القيادات التربوية والأمنية بالمحافظة، أكد عميد المعهد عبدالسلام عمران اهمية تخريج هذه الدفعة لرفد القطاع التربوي بالمحافظة بالكوادر المؤهلة في التخصصات العلمية والأدبية المختلفة.



وبين أن الدفعة التي تضم ثمانية أقسام علمية وأدبية شملت خريجين من القرآن الكريم والتربية الاسلامية واللغة العربية و الانجليزية والاجتماعيات والرياضيات والعلوم ومعلمي صف بدرجة دبلوم متوسط بعد الثانوية.



بدوره أشار نائب عميد المعهد خالد عاطف الى أن استمرار العملية التعليمة في المعهد خلال العامين الماضيين بانتظام رغم الكثير من التحديات وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار يمثل انتصاراً للعملية التعليمية التي سعت دول تحالف العدوان إلى تعطيلها.



وفي كلمة الخريجين ثمن المعلم برهان شمس الدين والمعلمة مليون طيبة الجهود المبذولة لقيادة المعهد العالي ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة وقطاع التدريب والتأهيل في المكتب في تدريبهم وتأهيلهم بما يمكنهم من التعامل مع الفصل الدراسي بوسائل وأساليب التعليم الحديث.



حضر الحفل مستشار وزير التربية والتعليم صالح الجبر ورئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية علي زيد الحوثي ونائب مدير مكتب التربية والتعليم محمد حسن الهادي وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة .





سبأ [11/أكتوبر/2017] ذمار- سبأ:سبأ