محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر صنعاء-سبأ:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.



وقد هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورؤساء وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني ومجلس الشورى والسلطة القضائية والنيابة العامة وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان وقيادات منظمات المجتمع المدني وأبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية .



كما هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب كافة جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج، بمناسبة العيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي يحتفل بها الشعب اليمني هذه الأيام وهو يقارع بصبر وصمود وتحدي عدوان دول التحالف بقيادة السعودية بنفس الإحساس والشعور والحماس الوطني الذي قارع فيه الإستعمار البريطاني في 14 أكتوبر 1963م لحظات إنطلاق الثورة الأكتوبرية من على قمم جبال ردفان الشماء.



وأشاد رئيس وأعضاء مجلس النواب بحماس كافة المواطنين وهم يكافحون العدوان بأشكاله المختلفة وفلول المرتزقة محققين الإنتصار تلو الآخر في مختلف المجالات والميادين رغم بشاعة العدوان والحصار المفروض عليه براً وبحراً وجواً.



ويرى رئيس وأعضاء مجلس النواب أن هذا الصمود الأسطوري للشعب اليمني يستلهمه من الوقائع التاريخية ومن نضالات وتضحيات شهداء الثورة اليمنية.



وبهذه المناسبة الوطنية حيا رئيس وأعضاء مجلس النواب شهداء الثورة الأبرار الذين قضوا في سبيل الإنتصار الشامل لمنطلقات وأهداف الثورة اليمنية ..مترحمين على أرواحهم الطاهرة.



ويرى نواب الشعب أن الجماهير ستواصل الكفاح والنضال الطويل في مختلف ميادين العمل والإنتاج والدفاع عن الثورة اليمنية وقيادتها من نصر إلى نصر محققة المزيد من المكاسب والنجاحات التي سيخلدها التاريخ على مدى العصور.



إلى ذلك إستعرض المجلس المحضر التقريري للإجتماع المشترك من المجلس والحكومة ونقابة المهن التعليمية الذي عقد عصر يوم أمس الثلاثاء برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب وبحضور الأخ عبدالسلام صالح هشول نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس ومن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ووزيري المالية والصناعة والتجارة وعدد من الوكلاء في الجهات ذات العلاقة وكذا عدد من قيادات العمل النقابي والتربوي.



وأشار المحضر إلى أن رئيس المجلس أوضح أن إجتماع يوم أمس كرس لمناقشة أوضاع القطاع التربوي بشكل عام والصعوبات التي تواجه بدء العام الدراسي الجديد وإيجاد حلول ومعالجات مناسبة لإزالة تلك المعوقات بما يتناسب مع الوضع المالي للدولة التي تمر بظروف صعبة جراء العدوان الذي تسبب في تدمير العديد من القطاعات والمجالات الخدمية المختلفة ومنها قطاع التعليم.



وأكد رئيس مجلس النواب حرص المجلس على إيجاد حلول تكفل حقوق المعلمين والمعلمات، وكذا إستمرار العملية التعليمية .. مبينا أن المجلس توصل إلى مقترح لحل إشكالية مرتبات المعلمين والمعلمات والإداريين في وزارة التربية والتعليم.



وأشار إلى أنه من خلال النقاش المستفيض للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع التربوي وما يعانيه من إستهداف مباشر من قبل العدوان بهدف تدميره وتعطيله وإيقاف العملية التعليمية، يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية وخاصة في هذا القطاع الحيوي والهام.



وأشار المحضر إلى أن الإجتماع توصل إلى التزام وزيري المالية والصناعة والتجارة بالعمل بالمقترح المقدم من المجلس والإسراع في صرف المرتبات وذلك بواقع 50 بالمائة نقداً , و50 بالمائة بطاقة سلعية للعاملين في الميدان يداً بيد، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بحل الإشكاليات القائمة في نظام البطاقة السلعية.



كما توصل الإجتماع إلى موافقة نقابة المهن التعليمية على مقترح المجلس على أن تقوم النقابة بإصدار بيان لإنهاء الإضراب ودعوة المعلمين للإلتحاق بأعمالهم والبدء في التدريس بالموعد المحدد في 15 أكتوبر2017م وفقاً لما تم الإتفاق عليه.



ووقفا لمحضر الإجتماع فإن على وزارة التربية والتعليم وضع آليات مناسبة لإزالة كافة الإختلالات وضبط عملية صرف مرتبات العاملين في القطاع التربوي بالتنسيق مع نقابة المهن التعليمية.



من جهته عبر أعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة على الجهود التي بذلوها في متابعة صرف رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي ومنهم العاملين في الحقل التربوي والتعليمي.



ودعا أعضاء مجلس النواب المعلمين إلى البدء في العام الدراسي الجديد بكل همه وعناية والاهتمام بالطلبة والطالبات وإستيعاب الظروف التي يتحرك المجتمع في إطارها.



وحث نواب الشعب المعلمين والمعلمات على مضاعفة الجهود بالجانب التربوي لأبنائنا الطلاب والطالبات كون المؤسسة التعليمية هي المعول عليها في تأهيل جيل قادر على بناء المجتمع بناءً سليما خالي من كل الشوائب والإنحرافات على هدى منطلقات وأهداف الثورة اليمنية.



إلى ذلك عبر أعضاء مجلس النواب في مداولاتهم العامة عن ترحيبهم بأي مسئول من المسئولين العاملين في جهاز الأمم المتحدة ومنظماته المختلفة وأي مسئول في الدول الشقيقة والصديقة لزيارة اليمن للإطلاع على ما خلفه ويخلفه العدوان الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن، وتقديم مواد الإعانة والإغاثة الإنسانية للشعب اليمني لتمكينه من مكافحة الأوبئة والأمراض الخطيرة والفتاكة.



وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.



حضر الجلسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ