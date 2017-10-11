عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سوريا..مقتل شخص وإصابة 6 آخرين اثرتفجيرات انتحارية قرب مركز قيادة شرطة دمشق دمشق- سبأ:

أفادت وسائل إعلام سورية،اليوم الأربعاء، بأن شخصا قتل وأصيب 6 آخرين في تفجيرات انتحارية استهدفت مركز قيادة شرطة دمشق.



ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية(سانا) عن مصدر أمني بوزارة الداخلية قوله : ان 3 إرهابيين انتحاريين فجرا أنفسهم بأحزمة ناسفة ظهر اليوم في شارع خالد بن الوليد بمدينة دمشق.



واوضحت الوكالة عن المصدر الامني إن “إرهابيين انتحاريين حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق بعد ظهر اليوم” ..مبينا أن “عناصر الحرس اشتبكوا مع الإرهابيين الانتحاريين ما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى مبنى قيادة الشرطة”.



وأشار المصدر إلى أن “عناصر الشرطة تمكنوا من محاصرة إرهابي انتحاري ثالث على مدخل سوق البالة بمحيط شارع خالد بن الوليد ما اضطره لتفجير نفسه”.



وذكر المصدر بأن التفجيرات الإرهابية الانتحارية الثلاثة “تسببت بارتقاء شهيد وإصابة 6 مواطنين بجروح حالة بعضهم خطرة جدا ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للارتفاع”.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ