محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى









استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأمين عام المجلس القاضي محمد الشرعي.



جرى خلال اللقاء إستعراض الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء لتفعيل أعمال التقاضي والبت في القضايا المعلقة والمتأخرة جراء إستهداف العدوان للمؤسسة القضائية.



وتطرق اللقاء إلى الإشكالات الفنية والإدارية التي تواجه مجلس القضاء الأعلى والسبل الكفيلة بحلها وكذا ما تم انجازه حتى الآن من أعمال وترتيب أولويات لعمل المجلس والبت في القضايا وتطوير أعمال دوائر المجلس وبما يتواكب وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى على الثقة التي يوليها وأعضاء المجلس لقيادة السلطة القضائية في مواجهة متطلبات المرحلة والحفاظ على استقلال القضاء وتطوير تجربته في البلاد.

سبأ [11/أكتوبر/2017] صنعاء- سبأ:سبأ