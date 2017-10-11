ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:32م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأمين عام المجلس القاضي محمد الشرعي.
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
آخر الأخبار:
قوات الاحتلال تقتحم منازل في بيت لحم
وزير الشباب يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للشباب للدورة 17
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوليرا بحجة
تحطم مروحية أمريكية جنوب اليابان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الروسية شارابوفا تصعد إلى ثاني أدوار بطولة تيانجين
[11/أكتوبر/2017]
بكين- سبأ:
تأهلت الروسية ماريا شارابوفا، إلى الدور الثاني في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات، إثر فوزها اليوم الأربعاء، على الرومانية إيرينا بيجو بمجموعتين متتاليتين.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة في الصين، فازت شارابوفا على الرومانية إيرينا بيجو المصنفة التاسعة، بواقع 6-4 و6-2.

وودعت التشيكية بترا كفيتوفا، منافسات البطولة بخسارتها أمام الصينية تشو لين 6-4 و5-7 و6-4.

وخرجت الأوكرانية ليسيا تسورنكو، بخسارتها أمام الصينية دوان يينج 6-4 و7-6، كما ودعت الأمريكية أليسون ريسك، منافسات البطولة بتعثرها أمام الصينية وانج يافان 6-3 و6-3.

وبلغت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السادسة، منافسات الدور الثاني بتغلبها على الصينية ليو فانج تشو 6-2 و6-1.

وتغلبت البولندية ماجدا لينيت على الأوكرانية كاترينا بوندارنكو 3-6 و6-3 و7-5، بينما تفوقت الصينية وانج شيو على دانكا كوفينيتش لاعبة الجبل الأسود 6-3 و7-6.

وبلغت التايوانية هسيه سو وي، الدور الثاني بفوزها على الصينية لو جينج 6-2 و6-2.

وفازت الإسبانية سارة سوريبس تورمو على الأسترالية أرينا روديونوفا 6-2 و6-7 و6-4، كما تأهلت الأمريكية كريستينا مكهيل إلى الدور الثاني بفوزها على اليابانية ناو هيبينو 6-3 و6-3.

وصعدت أرينا سابالنكا لاعبة روسيا البيضاء إلى ذات الدور ، بفوزها على الصينية هان شين يون 6-3 و6-3.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
المنتخب الوطني الأول يخفق في انتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
بطولة يمن موبايل لفئات التنس بصنعاء تدخل مرحلة الحسم
صربيا تتأهل إلى مونديال روسيا لكرة القدم بعد فوزها على جورجيا
المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا يطالب بعقد انتخابات لاتحاد الكرة
المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا يطالب بعقد انتخابات لاتحاد الكرة
سوريا تخسر أمام أستراليا وتودّع حلم مونديال كأس العالم 2018
فوز فريق البريد على وحدة صنعاء في يوم البريد العالمي
منافسات ساخنة في بطولة يمن موبايل لفئات التنس
وزير الشباب والرياضة يكرم أهلي صنعاء بكأس أعياد الثورة اليمنية
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 35 غارة على محافظات الجمهورية
[11/أكتوبر/2017]
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by