رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الروسية شارابوفا تصعد إلى ثاني أدوار بطولة تيانجين بكين- سبأ:

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا، إلى الدور الثاني في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات، إثر فوزها اليوم الأربعاء، على الرومانية إيرينا بيجو بمجموعتين متتاليتين.



ففي الدور الأول للبطولة المقامة في الصين، فازت شارابوفا على الرومانية إيرينا بيجو المصنفة التاسعة، بواقع 6-4 و6-2.



وودعت التشيكية بترا كفيتوفا، منافسات البطولة بخسارتها أمام الصينية تشو لين 6-4 و5-7 و6-4.



وخرجت الأوكرانية ليسيا تسورنكو، بخسارتها أمام الصينية دوان يينج 6-4 و7-6، كما ودعت الأمريكية أليسون ريسك، منافسات البطولة بتعثرها أمام الصينية وانج يافان 6-3 و6-3.



وبلغت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السادسة، منافسات الدور الثاني بتغلبها على الصينية ليو فانج تشو 6-2 و6-1.



وتغلبت البولندية ماجدا لينيت على الأوكرانية كاترينا بوندارنكو 3-6 و6-3 و7-5، بينما تفوقت الصينية وانج شيو على دانكا كوفينيتش لاعبة الجبل الأسود 6-3 و7-6.



وبلغت التايوانية هسيه سو وي، الدور الثاني بفوزها على الصينية لو جينج 6-2 و6-2.



وفازت الإسبانية سارة سوريبس تورمو على الأسترالية أرينا روديونوفا 6-2 و6-7 و6-4، كما تأهلت الأمريكية كريستينا مكهيل إلى الدور الثاني بفوزها على اليابانية ناو هيبينو 6-3 و6-3.



وصعدت أرينا سابالنكا لاعبة روسيا البيضاء إلى ذات الدور ، بفوزها على الصينية هان شين يون 6-3 و6-3.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ