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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:32م
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  محلي
المجلس السياسي الأعلى: الحل السياسي في اليمن لابد أن يكون شاملا
[11/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
أكد المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس أن الحل السياسي في اليمن لابد أن يكون شاملا وغير مجزأ.

وأوضح المجلس السياسي الأعلى أن إحاطة ولد الشيخ المقدمة يوم أمس لمجلس الأمن لم تأتِ بجديد .. مشيراً إلى الموقف الثابت للجمهورية اليمنية تجاه ولد الشيخ وإحاطاته التي تعد إستمراراً للانحياز الذي تميز به خلال فترة عمله إلى جانب العدوان ومرتزقتهم.

وتطرق الإجتماع إلى محاولات الفار هادي لجمع أعضاء البرلمان بمدينة عدن .. مشيدا بمواقف أعضاء البرلمان الأحرار الذين يرفضون أي إملاءات للعدوان من خلال هادي أو غيره كونهم يعرفون أن من لجأ للإرتماء في أحضان العدو يعتبر خائناً في نظر الشعب ومحل سخرية المجتمع.

وأكد أن أعضاء البرلمان الأحرار أثبتوا في أكثر من محطة وطنيتهم ورفضهم للعروض التي يقدمها العدو وأفشلوا كل المحاولات البائسة التي تتزعمها دول العدوان بقيادة السعودية في محاولة مستميتة لتمرير مشاريع التقسيم والتجزئة لليمن ومشاريع الإحتلال.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

سبأ
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