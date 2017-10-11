محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة الخدمات البرلمانية تناقش التخطيط العمراني بمحافظة البيضاء صنعاء - سبأ:

عقدت لجنة الخدمات العامة بمجلس النواب إجتماعا اليوم برئاسة المهندس محسن علي البحر رئيس اللجنة بحضور محافظ البيضاء علي محمد المنصوري والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح وعدد من المختصين .



ناقش الاجتماع الشكوى المحالة إلى اللجنة من المجلس بشأن التخطيط العمراني في محافظة البيضاء وأهمية تحديثه وكذا استكمال التخطيط العمراني في المحافظة.



كما تطرقت النقاشات إلى الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية وكذا مشكلة التداخل في الاختصاص بين مكتب الأوقاف وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، وضرورة العمل على إيقاف البناء العشوائي لما يتسبب من تشويه للمظهر الحضاري ووقف الاعتداء على الأراضي.



وفي الاجتماع أكد أعضاء اللجنة على أهمية العمل بالمخططات الحالية وسرعة إنزال وإسقاط المخططات الجديدة ومراعاة وضع شبكة طرق واسعة في المخطط الجديد.



وأقر الاجتماع تكليف لجنة مشتركة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأوقاف بالمحافظة ولجنة الخدمات العامة للنزول إلى محافظة البيضاء والخروج بحلول عملية للمشاكل التي تواجه التخطيط العمراني بالمحافظة.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ