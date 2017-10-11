اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار وسط هدوء في أزمة قطالونيا لندن ـ سبأ:

ارتفعت اسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما أحجم زعيم إقليم قطالونيا عن إعلان الاستقلال عن إسبانيا رسميا مما قاد اليورو إلى الصعود والدولار صوب الانخفاض.







وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مما جعل الذهب المقوم به أرخص ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.







وارتفع المعدن الأصفر 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1289.40 دولار للأوقية (الأونصة) ، بينما انخفض 0.2 بالمائة في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1291.70 دولار للأوقية.







ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمائة إلى 17.13 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.







وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 928.20 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 935.10 دولار للأوقية.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ