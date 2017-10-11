ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:18:19م
قتلى وجرحى من جنود العدو ومرتزقته في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
آخر الأخبار:
لجنة الخدمات البرلمانية تناقش التخطيط العمراني بمحافظة البيضاء
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار وسط هدوء في أزمة قطالونيا
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
منظمة SOS للإغاثة تدعم عدد من المراكز الصحية بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار وسط هدوء في أزمة قطالونيا
[11/أكتوبر/2017]
لندن ـ سبأ:
ارتفعت اسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما أحجم زعيم إقليم قطالونيا عن إعلان الاستقلال عن إسبانيا رسميا مما قاد اليورو إلى الصعود والدولار صوب الانخفاض.



وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مما جعل الذهب المقوم به أرخص ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وارتفع المعدن الأصفر 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1289.40 دولار للأوقية (الأونصة) ، بينما انخفض 0.2 بالمائة في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1291.70 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمائة إلى 17.13 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.



وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 928.20 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 935.10 دولار للأوقية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الصين تشهد تحسنًا وتوقعات النمو الأمريكي تتراجع بشكل طفيف
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة عند الفتح
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
معدل البطالة القائم على المسح في الصين الأدنى منذ 2012
إندونيسيا تبيع صكوكا بـ7 تريليونات روبية متجاوزة المستهدف
ارتفاع أسعار النفط مع إشارة أوبك إلى استعادة السوق توازنها
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 55.62 دولار للبرميل
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 03ر0 بالمائة
اقتصاد كوريا الشمالية ينمو في زمن العقوبات
مطار كوالالمبور الدولي الماليزي يسجل ارتفاع فى حركة الركاب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 35 غارة على محافظات الجمهورية
[11/أكتوبر/2017]
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً خلال الساعات الماضية
[10/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by