محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة SOS للإغاثة تدعم عدد من المراكز الصحية بأمانة العاصمة صنعاء- سبأ:

دشنت منظمة SOS للإغاثة وإدارة الأزمات اليوم المرحلة الثانية من مشروع دعم الوحدات والمراكز الصحية بمديريات أمانة العاصمة.



تستهدف المرحلة الثانية من المشروع الذي تنفذه المنظمة بدعم من الشركة العربية للأدوية تزويد مجمعي الشهيد علي عبد المغني وكلودي فايان بمديرية الوحدة بالأدوية الضرورية والمضادات الحيوية ومنها الخاصة بالأمراض المزمنة.



وفي التدشين بحضور مديرة مجمع الشهيد عبد المغني الدكتورة أمة الوهاب الاسلمي ومدير مجمع كلودي الدكتورة ياسمين عايش.. أشاد المدير التنفيذي للمنظمة المهندس وائل الحيفي بدعم الشركة العربية للأدوية للمنظمة ومشروعها في دعم عدد من المراكز الصحية بأمانة العاصمة.



وأشار إلى أن مشاريع المنظمة في الجوانب الصحية والتعليمية والاغاثية تأتي في إطار مساهمة المنظمة في تخفيف معاناة المواطنين.. داعيا المنظمات الدولية والمحلية إلى تقديم مزيد من الدعم وتوسيع أنشطتها ومشاريعها.



وأشاد بتعاون السلطة المحلية بالأمانة والقيادات الصحية مع المنظمة لتنفيذ مشاريعها بالمديريات .

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ