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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:49:16م
قتلى وجرحى من جنود العدو ومرتزقته في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
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العدوان السعودي على اليمن
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عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في نهم
[11/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الحول في نهم.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية الهجومية أسفرت عن سقوط قتلى و جرحى في صفوف المرتزقة.
سبأ
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