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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:49:16م
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  عربي ودولي
علماء يصنعون إسمنتًا أخضر لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون
[11/أكتوبر/2017]
زيوريخ – سبأ:

اجتمع 15 عالمًا دوليًا يمثلون 11 معهدًا للتقنية في زيوريخ السويسرية في محاولة للبحث عن إسمنت بيئي لا يضر بالبيئة عند إنتاجه واستخدامه والتخلص منه أو تدويره.

وأفاد علماء بجامعة زيوريخ أن المشروع يحمل اسم "سيمف"وهو مختصر اسم "حقول القوة الإسمنتية" ويستخدم العلماء فيه معطيات وبيانات لمحاكاة التفاعلات الذرية بين مكونات الإسمنت وطرق تخليصها من ثاني أكسيد الكربون عند الإنتاج.

يقود المشروع البروفسور راتان ميشرا من جامعة "زيوريخ" ومعه البروفسور روزبه شاهسفاري من جامعة "رايس" والبروفسور بول بوين من جامعة "لوزان" بالتعاون مع علماء في صناعة الإسمنت .

يذكر أن ثلاثة أرباع الطن تنبعث من غاز ثاني أكسيد الكربون عند إنتاج واستخدام طن واحد من الإسمنت التقليدي. ونصف هذه الكمية من الغاز ينبعث أثناء عملية تحضير الإسمنت بحرارة عالية.

وتعتبر صناعة الإسمنت مسؤولة حسب تقارير الأمم المتحدة عن انبعاث 8 بالمائة من مجموع غاز ثاني أكسيد الكربون على المستوى الأممي.

وفي مشروع "حقول القوة الإسمنتية" ستجري مراقبة التفاعل جزيئيًا تحت المجهر ويجري العمل على تغيير شروط التفاعل مثل الضغط والحرارة والمواد المساعدة بهدف تقليل انبعات الغاز إلى أقصى حد ممكن.

سبأ
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