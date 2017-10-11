عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف و الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا رام الله – سبأ:



اصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي، فيما اصيب عدد اخر بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اثر اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين لقبر يوسف بنابلس شرق المدينة صباح اليوم الاربعاء لاداء صلوات وطقوس دينية بحجة الاعياد اليهودية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان له ان أكثر من 30 حافلة تقل مئات المستوطنين المتطرفين دخلت الى قبر يوسف بنابلس تحت حراسة امنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي استمرت حتى ساعات الصباح الاولى.



واضاف ان ثلاثة شبان على الاقل اصيبوا برصاص مطاطي واصيب عدد اخر بحالات اختناق جراء اطلاق الاحتلال لعشرات القنابل المسيلة للدموع تجاه المواطنين خلال المواجهات التى اندلعت في محيط قبر يوسف وشارع عمان بالمدينه حيث تم نقل عدد منهم الى المستشفيات لتلقي العلاج وقد وصفت اصابتهم بالطفيفة.



وأكد ان جنود الاحتلال الاسرائيلي اعتلوا جميع البنايات المحيطة بقبر يوسف واقتحموا عددا من منازل المواطنين واقاموا عدة نقاط عسكرية لحماية دخول المستوطنين .



من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، خمسة عشر فلسطينيا عقب عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس والخليل وطولكرم وبيت لحم ورام الله والبيرة واعتقلتهم.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ