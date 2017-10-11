عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان سول – سبأ:



حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.



وأشارت وكالة الأنباء الألمانية الى أنه تم نشر قاذفتي القنابل (بي 1 - بي) التابعتين للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة في جزيرة "جوام" بالمحيط الهادئ وهي الجزيرة التي سبق أن هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتوجيه ضربة صاروخية إليها.



وقالت إن القاذفتين تنفذان تدريبات مشتركة مع طائرات مقاتلة كورية جنوبية ويابانية وفقًا لمًا ذكرته القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ مبينة أن تلك المهمة تظهر كيف أن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد دائمًا للدفاع عن الوطن الأمريكي وأنها تقف بحزم مع اليابان (وكوريا الجنوبية) لضمان الأمن والاستقرار".



وتم تنفيذ تلك المهمة بالقرب من بحر اليابان وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها قاذفات (بي 1 - بي) لتنفيذ تدريبات خلال الليل مع قوات جوية يابانية وكورية جنوبية.



وجرى تنفيذ التدريبات وسط تصاعد حدة الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول برنامج أسلحتها النووية

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ