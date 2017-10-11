محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين في نجران نجران سبأ:



لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب آخرون في عملية واسعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في نجران.



وأوضح مصدر عسكري في نجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وسلاطح .



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان, لافتاً إلى أن طيران العدوان حاول إعاقة تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية وشن غارتين غرب جبل الغراميل .



وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع القيادة، ذو رعين الشرقية والغربية بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ