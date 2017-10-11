محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى من جنود العدو ومرتزقته في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية صنعاء سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخاً باليستياً نوع قاهر إم 2 على مركز قيادة الجيش السعودي بمنطقة سامطة في جيزان محققاً إصابات مباشرة ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الرمضة والطوال .



وفي نجران هاجم أبطال الجيش واللجان مواقع المرتزقة في الشبكة وتبة ابو نورة قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , فيما تم قصف تجمعات الجنود السعوديين في معسكر رجلا وغرب مرتفعات رجلا وشرق موقع الفواز .



وأشار المصدر إلى تدمير آلية عسكرية في الطريق المؤدية إلى موقع الهجلة ومصرع أربعة جنود سعوديين كانوا على متنها, و تم تدمير جرافة سعودية بالقرب من جبل الطويل بموقع الشرفة في نجران ، فيما تم قنص ثلاثة جنود سعوديين في رقابة الهنجر بعسير.



واعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع ثلاثة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية هم: الملازم عبدالله بن مهدي ال فاران الودعاني الدوسري نجل الوزير المفوض في وزارة الخارجية السعودية مهدي آل فاران الدوسري، علي السبر، علي قالب الشرقي .



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات هجومية نفذها الجيش واللجان على مواقعهم في تبة الجروف في ساقية المتون و وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف ، لافتاً إلى قنص اثنين من المرتزقة في الوادي نفسه .



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية نوعية استهدفت مواقعهم جنوب جسر الهاملي بمديرية موزع محافظة تعز ، كما قُتل سبعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات لهم في الكدحة و شرق معسكر الإمام بذوباب .



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات المرتزقة في وادي نملة بأطراف نهم محققاً إصابات مباشرة , مشيراً إلى أنه تم تدمير مدرعة نوع بي إم بي تابعة للمرتزقة في حريب نهم .



ووفقا للمصدر نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في قرية يعيش بمنطقة مريس مديرية قعطبة محافظة الضالع نتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم .



كما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ