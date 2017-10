Destruction d'un véhicule militaire appartenant aux mercenaires [11/أكتوبر/2017]

SHABAH, 11 Oct. (SABA)-L'armée et les forces populaires ont attaqué ont détruit un vehicule militaires appartenant aux mercenaires de l'agression saoudienne dans la zoen d'Al-Saq, ce qui a conduit à sa brulure et la blessure de son équipage.



A indiquer que l'armée et les forces populaires ont infligées aux mercenaires de grandes pertes dans une attaque contre leurs sites au désert de Midi.



AM



SABA