أكثر من 20 ألف مستوطن يؤدون طقوسا دينية بالحرم الإبراهيمي في الخليل واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة بوجه المسلمين، فيما وفرت الحماية لأكثر من 20 ألف مستوطن يهودي وصلوا إلى الحرم، بهدف إقامة طقوس، لمناسبة ما يسمى بعيد العرش (سوكوت).