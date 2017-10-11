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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:46:49ص
قتلى وجرحى من جنود العدو ومرتزقته في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.
أكثر من 20 ألف مستوطن يؤدون طقوسا دينية بالحرم الإبراهيمي في الخليل
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة بوجه المسلمين، فيما وفرت الحماية لأكثر من 20 ألف مستوطن يهودي وصلوا إلى الحرم، بهدف إقامة طقوس، لمناسبة ما يسمى بعيد العرش (سوكوت).
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
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العدوان السعودي على اليمن
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كسر زحف لمرتزقة العدوان في قيفة بالبيضاء
[11/أكتوبر/2017]
البيضاء - سبأ:
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في البيضاء.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة العديد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم في مديرية قيفة.
سبأ
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