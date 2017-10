Meurtre de deux mercenaires de l'agression à Al-Jawf [11/أكتوبر/2017]

AL-JAWF, 11 Oct. (SABA)- Deux mercenaires del 'agression saoudienne ont été tués par les balles de l'armée et des forces populaires dans la vallee de Shawaq au district d'Al-Ghail au gouvernorat d'Al-Jawf.



Une source militaire a indiquee à SABA, que les unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces populaires ont tué deux mercenaires dans la zone de Wadi Shawaq.



L'armée et les forces populaires ont exécuté une opération d'attaque contre les sites de merccenaires dans la zone de Vallée de Sahawq, en leur infligeant à l'ennemi un grand nombre de morts et de blessés.



