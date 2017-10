Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [11/أكتوبر/2017]

TAIZ, 11 Oct. (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués et d'autres blessés dans une opération qualificative au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont exécuté une opération de qualité, qui a ciblé les sites de mercenaires au Sud de pont d'Al-Hamili au district de Mouza'a.

La source a indiqué que l'opération a fait de morts et de blessés parmi les rangs de mercenaires.



La source a ajoutée que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression dans la zone d'Al-Kadhah, ajoutant qu'on a tué trois mercenaires au Nord d'Yakhtel.

Elle a noté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la zone d'Al-Zahri au Nord de Yakhtel au district de Moka.



SABA