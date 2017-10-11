عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشكيل حكومة ائتلافية في نيوزيلندا ولينجتون – سبأ :



أعلن في نيوزيلندا اليوم عن إحراز تقدم في محادثات الائتلاف مع الحزبين الرئيسيين عقب الانتخابات غير الحاسمة التي شهدتها نيوزيلندا.



وكان الحزب الوطني الحاكم قد فاز بـ 4ر44% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 23 سبتمبر الماضي، بينما حصل حزبا العمال والخضر مجتمعين على 2ر43% من الأصوات، وبذلك لم يحصل أي من الحزبين على أصوات كافية للوصول إلى الأغلبية، وسيحتاج كلاهما إلى دعم من الحزب المناهض للهجرة "نيوزيلندا أولا"، الذي حصل على نسبة 2ر7% من الأصوات .



وقال وينستون بيترز، زعيم حزب "نيوزيلندا أولا" للصحفيين بعد اجتماع مع ممثلي الحزب الوطني :"نحرز تقدما هائلا في معرفة ما نتفق عليه، وما لا نتفق عليه، وما الذي لا يزال بإمكاننا التفاوض بشأنه، وأين يمكننا أن نوجه الأمور في المستقبل من خلال التعاون".

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ