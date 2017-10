Ciblage de rassemblements et sites de mercenaires de l'agression saoudienne [11/أكتوبر/2017]



NAJRAN, 11 Oct. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont exécutée une opération militaire qualificative, qui a ciblé les sites et les ressemblements de mercenaires à Najran et à Jizan.







Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et fores populaires ont exécuté une opération contre les sites de mercenaires de l'agression dans la zone d'Al-Shabakah et le sommet d'Abou Noura devant le port d'Al-Khadhra'a à Najran, faisant de morts et blessés parmi les rangs de mercenaires.







La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé les rassemblements de soldats saoudiens au camp de Rajla'a et à l'Ouest de sommets de Rajla'a et à l'Est de site d'Al-Fawaz.



La source a affirmée que le bombardement a ciblé les rassemblements de mercenaires dans la zone d'Al-Ramdhah et d'Al-Tiwal à Jizan.







AM





SABA