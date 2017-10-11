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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:46:49ص
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  عربي ودولي
رئيس كتالونيا يعلن تعليق الاستقلال لمنح فرصة للحوار مع الحكومة الأسبانية
[11/أكتوبر/2017]
مدريد/برشلونة – سبأ :
أعلن رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون تعليق إعلان استقلال الإقليم ، ودعا إلى حوار مع الحكومة الأسبانية.

وقال بوجديمون خلال الخطاب الذي ألقاه الليلة الماضية أمام برلمان الإقليم إن الاستفتاء الذي أجري في مطلع أكتوبر الجاري بشأن استفتاء كتالونيا أعطى حكومته تفويضا لإعلان قيام "دولة مستقلة"، ولكن يتعين تجميد هذه العملية.

وأضاف: "نقترح تعليق إعلان الاستقلال من أجل إجراء حوار"، ودعا الحكومة الاسبانية إلى " الإنصات.. ربما ليس الإنصات لنا، ولكن للأشخاص (الآخرين) الذي يطلبون إجراء وساطة".. مشيرا الى أنه "من خلال نتائج استفتاء الأول من أكتوبر، اكتسبت كتالونيا الحق في الاستقلال".

وصوت 90% من المشاركين في الاستفتاء لصالح استقلال كتالونيا، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 42 % فقط، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلا أن معظم المعارضين للاستقلال قاطعوا عملية التصويت.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الأسباني راخوي كلمة أمام البرلمان الوطني في وقت لاحق اليوم . " لتقديم المشورة بشأن الخطوات القادمة" .

سبأ
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