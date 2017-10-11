اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تشهد تحسنًا وتوقعات النمو الأمريكي تتراجع بشكل طفيف بكين – سبأ :



قال موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولى إن أداء الاقتصاد الصينى شهد تحسنًا أفضل مما كان متوقعًا على خلفية التسهيل الائتماني والاستثمارات العامة الوفيرة والسياسات التوسعية.



وقال أوبستفيلد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس إن الصندوق خفض من توقعاته بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف لتعكس بذلك ضعف نتائج الربع الأول من العام الجاري لافتًا في الوقت ذاته إلى انخفاض أهمية سياسة التحفيز المالي في الوقت الحالي مقارنة بما كان متوقعًا في أبريل الماضى.



وبين أن منطقة اليورو سجلت أهم التطورات في توقعات الصندوق بشأن آفاق النمو العالمي حيث شهدت تسارعًا قويًا مع تحسن الثقة وعودة العرض الائتماني إلى وضعه الطبيعي.



ونوه أوبستفيلد إلى أنه بالرغم من التعافي الواسع في الاقتصاد العالمي إلا أن الصندوق يرى أن ثمار النمو لا يشعر بها الكثيرون خاصة في بعض الاقتصادات الناشئة الأصغر حجمًا لا سيما بالنسبة لمصدري النفط والدول التي تعاني من الجفاف أو عدم الاستقرار السياسي.

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ