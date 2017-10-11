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23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
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  رياضة
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
[11/أكتوبر/2017]
موسكو – سبأ :
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.

فمنذ ساعات اختتمت تصفيات أمريكا اللاتينية التي تأهل منها كل من البرازيل والأورجواي والأرجنتين وكولومبيا بشكل مباشر إلى كأس العالم، في حين تأهلت بيرو لتلعب ملحقًا إضافيًا مع نيوزيلاندا.

وفي تصفيات أمريكا الوسطى والمكسيك /الكونكاكاف/ حقق منتخب بنما إنجازًا كبيرًا بالتأهل المباشر إلى المونديال العالمي، برفقة كل من المكسيك وكوستاريكا، في حين جاءت هندوراس في المركز الرابع من المجموعة وستواجه أستراليا في ملحق إضافي.

أما في تصفيات القارة الأوروبية، فحسمت 9 فرق تأهلها إلى كأس العالم بعد أن تصدرت مجموعاتها وهي بلجيكا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وبولندا وآيسلندا وصربيا وفرنسا، إضافة إلى روسيا البلد المضيف.

وتأهل إلى الملحق الأوروبي 8 منتخبات هي السويد وسويسرا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا والدنمارك وإيطاليا واليونان وكرواتيا، وحسب القرعة التي ستجري 16 أكتوبر سينضم 4 من هؤلاء إلى المتأهلين من أوروبا.

وفي أفريقيا، بقيت جولة الحسم في التصفيات حتى نوفمبر المقبل، وقبل تلك الجولة ضمنت مصر ونيجيريا التأهل، في حين تحتاج كل من تونس والمغرب إلى التعادل فقط في المباراتين الأخيرتين للوصول إلى المونديال.

سبأ
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