محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 35 غارة على محافظات الجمهورية صنعاء ـ سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 35 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ، في حين تعرضت المديريات الحدودية لقصف مدفعي سعودي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً استشهد وأصيب ثلاثة آخرين في قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة ، فيما شن طيران العدوان عشر غارات مناطق البقع والعواضي والفرع بمديرية كتاف .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على معسكر جربان في منطقة حزيز بصنعاء و 14 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة .



وأوضح المصدر أن الطيران شن غارتين على منطقة الزهاري شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز ، ومثلها على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، كما شن خمس غارات على الشرفة في نجران .

سبأ [11/أكتوبر/2017]سبأ