[10/أكتوبر/2017]
نجران - سبأ :
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية نوعية إستهدفت مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الشبكة وتبة أبو نورة قبالة منفذ الخضراء بنجران أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في معسكر رجلا وغرب مرتفعات رجلا وشرق موقع الفواز.
وأكد المصدر أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في الرمضة والطوال بجيزان.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على الشرفة بنجران.
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