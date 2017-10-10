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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:39:08م
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مناقشة خطة عمل مكتب الأشغال بإب
[10/أكتوبر/2017]
إب - سبأ :

ناقش إجتماع موسع لمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري خطة عمل المكتب خلال الفترة القادمة والصعوبات التي تواجهه .

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات و الحلول إزاء القضايا والمشكلات.

وفي الإجتماع أكد الوكيل الشاهري أهمية ضبط المخالفات والعمل على إزالتها ومنح تراخيص البناء وفقاً للقانون والنظام والمخطط العام .

وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة ومنها فرع هيئة الأراضي وصندوق النظافة والتحسين لتنفيذ المهام والواجبات على أكمل وجه.

ولفت الوكيل الشاهري إلى ضرورة قيام قسم التفتيش في الإدارة العامة لمكتب الأشغال والمناطق التابعة له بدوره المناط، قبل نزول المخططات وإصدار التراخيص .

من جانبه أكد مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف إستمرار المكتب في متابعة وضبط وإزالة المخالفات للمخطط العام.

حضر الإجتماع مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة غالب أحمد الحاج.

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