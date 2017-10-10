[10/أكتوبر/2017]
البيضاء - سبأ :
شُيع اليوم بمدينة رداع محافظة البيضاء جثمان مدير مكتب الثقافة الأسبق بالمدينة علي أحمد الحراض بعد الصلاة عليه في الجامع الخارجي عن عمر ناهز خمسة وستين عاماً .
وأشاد المشيعون الذين تقدمتهم قيادات المكتب التنفيذي والسلطة المحلية وجمع غفير من المواطنين ، بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع في مجال الثقافة والإعلام خلال مسيرة حياته العملية على مدى أكثر من عشرين عاماً .
هذا ونعى مكتب الثقافة بمحافظة البيضاء مدير مكتب الثقافة برداع علي احمد الحراض ، مشيراً إلى أنه من الشخصيات الثقافية التي بذلت جهوداً مضنية لخدمة المجال الثقافي ودعم المبدعين والموهوبين وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي .
وعبر عن التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون .
سبـأ