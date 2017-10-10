مناقشة تحديات التعليم الفني والمهني بالمحويت

المحويت - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي احمد الزيكم الصعوبات التي قد تواجه التعليم الفني والمهني بالمحافظة في ظل إستمرار العدوان والحصار.



وفي الإجتماع إستعرض مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهنى الدكتور عبد الملك مزارق تقرير حول أبرز إحتياجات العملية التعليمية بالمعاهد الفنية والتقنية وكلية المجتمع بالمحافظة.



وأشار إلى ضرورة إضطلاع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة بدورها في التغلب على الصعوبات التي تواجهها المعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة.

وأكد الإجتماع الحرص على دعم جهود مكتب التعليم الفني للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض التعليم الفني بما يكفل بدء العام الدراسي الجديد في 20 من أكتوبر الجاري.

[10/أكتوبر/2017]سبـأ