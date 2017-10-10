ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:39:08م
الرئيس الصماد يلتقي هيئة رئاسة مجلس النواب
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس سلطان السامعي، هيئة رئاسة مجلس النواب يتقدمهم رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
أكثر من 20 ألف مستوطن يؤدون طقوسا دينية بالحرم الإبراهيمي في الخليل
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة بوجه المسلمين، فيما وفرت الحماية لأكثر من 20 ألف مستوطن يهودي وصلوا إلى الحرم، بهدف إقامة طقوس، لمناسبة ما يسمى بعيد العرش (سوكوت).
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني الأول يخفق في انتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
أخفق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الحفاظ على تقدمه وانتزاع صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم وذلك بعد تعادله مع نظيره الفلبيني بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة...
آخر الأخبار:
إستهداف مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان
مناقشة خطة عمل مكتب الأشغال بإب
تشييع جثمان مدير ثقافة رداع علي الحراض
مناقشة تحديات التعليم الفني والمهني بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة تحديات التعليم الفني والمهني بالمحويت
[10/أكتوبر/2017]
المحويت - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي احمد الزيكم الصعوبات التي قد تواجه التعليم الفني والمهني بالمحافظة في ظل إستمرار العدوان والحصار.

وفي الإجتماع إستعرض مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهنى الدكتور عبد الملك مزارق تقرير حول أبرز إحتياجات العملية التعليمية بالمعاهد الفنية والتقنية وكلية المجتمع بالمحافظة.

وأشار إلى ضرورة إضطلاع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة بدورها في التغلب على الصعوبات التي تواجهها المعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة.



وأكد الإجتماع الحرص على دعم جهود مكتب التعليم الفني للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض التعليم الفني بما يكفل بدء العام الدراسي الجديد في 20 من أكتوبر الجاري.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إستهداف مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان
مناقشة خطة عمل مكتب الأشغال بإب
تشييع جثمان مدير ثقافة رداع علي الحراض
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
استهداف تجمعات للمرتزقة والطيران يشن 14 غارة على حرض وميدي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية بتعز
بحث إمكانية توسيع مشروع دمج الشباب في العملية الإنتاجية
اجتماع برئاسة وزير المياه ومحافظ صعده يناقش المشاريع المنجزة بالمحافظة
وكيل وزارة الداخلية يطالب بتفعيل دور اللجنة العليا للسجون
تدشين مسح ميداني للجمعيات السمكية بمحافظات الحديدة وتعز وحجة
العدوان السعودي على اليمن
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً خلال الساعات الماضية
[10/أكتوبر/2017]
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أكثر من عشرة مواطنين بقصف جوي وصاروخي على صعدة
[09/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by