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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:51:52م
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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية بتعز
[10/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين في عملية عسكرية نوعية بمحافظة تعز .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية إستهدفت مواقع لمرتزقة العدوان جنوب جسر الهاملي بمديرية موزع، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم .

وأشار المصدر إلى مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في الكدحة .. مؤكدا أنه تم قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان شمال يختل.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على منطقة الزهاري شمال يختل بمديرية المخا.

سبـأ
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