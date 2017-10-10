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بحث إمكانية توسيع مشروع دمج الشباب في العملية الإنتاجية
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بحث إمكانية توسيع مشروع دمج الشباب في العملية الإنتاجية
[10/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

بحث وزير الزراعة والري المهندس غازي أحمد علي محسن مع رئيسة حكومة شباب اليمن المستقل هناء الفقيه إمكانية توسيع مشروع دمج الشباب في العملية الإنتاجية الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع الوزارة و بدعم من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتصلة بالتنمية الزراعية وأوجه التعاون ومساعي حكومة الشباب في تقديم الرؤى والتصورات العملية لتنمية وتطوير هذا القطاع .

وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ الوطني أهمية استمرار مشروع دمج الشباب في العملية الإنتاجية و دعم الوزارة لإنجاح المشروع بما من شأنه تمكين خريجي الكليات والمعاهد الزراعية من العمل والإنتاج في مشاريع صغيرة مدرة للدخل بقروض ميسرة وتأهيلهم في مختلف الجوانب.

وأشاد بجهود حكومة الشباب في متابعة وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية سيما منها مشاريع دمج الشباب ، مشيراً إلى أن تكلفة المشاريع الممنوحة قدرت بنحو 65 مليون ريال، واستفاد منها عدد من الشباب الخريجين في إنشاء مشاريعهم الخاصة حتى الآن.

من جهتها ثمّنت رئيسة حكومة شباب اليمن المستقل هناء الفقيه اهتمام قيادة وزارة الزراعة والري في تبني ودعم رؤى ومشاريع حكومة الشباب في مجال الزراعة والري..

وشددت على ضرورة استمرار دعم مشروع دمج الشباب في العملية الإنتاجية لما له من أهمية في التخفيف من معدلات البطالة واحتضان الخريجين ورعايتهم بمشاريع مدرة للدخل وبقروض ميسرة.

وأعربت رئيسة حكومة الشباب عن تطلعها لمزيد من التفاعل والاهتمام من قبل قيادة الوزارة مع التصورات والمشاريع المقدمة في شتى المجالات ذات الصلة ودعم البحوث والإرشاد الزراعي للاستفادة منها في التنمية الزراعية .

حضر الاجتماع وزير الزراعة بحكومة الشباب بكرين توفيق ووزير الدولة أمين العاصمة محمد السفرجل ووزير الإعلام محمد الشومي .

سبـأ
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