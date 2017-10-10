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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:51:52م
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  محلي
اجتماع برئاسة وزير المياه ومحافظ صعده يناقش المشاريع المنجزة بالمحافظة
[10/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ :

ناقش اجتماع موسع بمحافظة صعدة برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ومحافظ المحافظة محمد جابر عوض مشاريع المياه والصرف الصحي المنجزة ومتطلبات المحافظة من المشاريع في هذا القطاع.

واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عرضا مصورا للمشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، وكذا الدور الذي تضطلع به المؤسسة المحلية في متابعة سير تنفيذ المشاريع أولا بأول ووفقا للمواصفات الفنية..

وفي الاجتماع أكد وزير المياه والبيئة ضرورة بذل مزيد من الجهود والاستشعار بالحرمان الذي عانته محافظة صعده على مدى ثلاث سنوات، ناهيك عن الدمار الذي طالها من قبل دول العدوان..

ولفت إلى أهمية استثمار الوقت لإنعاش الخدمات العامة والالتفات لاحتياجات أبناء المحافظة ومتطلباتهم الأساسية في مختلف المجالات التنموية وفي مقدمة ذلك تطوير منظومة المياه والصرف الصحي..

وأشار وزير المياه والبيئة إلى الاهتمام الذي تحظى به محافظة صعده من قبل القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وكل المساعي الوطنية الصادقة لإعطاء هذه المحافظة حقها من الدعم والرعاية ..

وأكد أن الوزارة لن تألوا جهدا في العمل على استكمال متطلبات المحافظة من مشاريع المياة والصرف الصحي في ظل تكامل الجهود المشتركة بين السلطة المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة وفي مقدمة ذلك تحديث الدراسة الخاصة بالصرف الصحي تمهيدا للبحث عن تمويل للبدء بالتنفيذ ..


بدوره أشار محافظ صعده إلى أن المحافظة بحاجة إلى التفات ودعم حكومة الانقاذ الوطني لإعادة شرايين الحياة بعد مرور ثلاثة أعوام تعرضت خلاله المحافظة لقصف جوي مكثف من قبل دول العدوان دمر خلاله كل مقومات الحياة..

وأشاد بالدور الفاعل لوزارة المياه والبيئة في دعم قطاع المياه بالمحافظة والاطلاع عن قرب لاحتياجات ومتطلبات المحافظة في هذا الجانب .

حضر الاجتماع وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعه .

سبـأ
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